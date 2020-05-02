2020-05-02T16:15:47+03:00
Общество

В Ставрополе выявили 4 магазина, завышавших цены во время коронавируса

Им рекомендовали снизить стоимость товаров
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе выявили четыре продуктовых магазина, которые завышали цены на товары. Нарушителей закона обнаружили в рамках ежедневного мониторинга цен на продукты первой необходимости. Во время очередной инспекции с проверяющими были сотрудники городской прокуратуры, сообщает пресс-служба мэрии.

Задачу пресекать завышение цен поставил губернатор Владимир Владимиров.

- Только на минувших выходных было проверено свыше 40 объектов торговли. Факты нарушения требований зафиксированы в двух продуктовых магазинах. Все материалы переданы в Роспотребнадзор, - говорится в сообщении администрации.

Нарушителям рекомендовали снизить цены, иначе ими займется управление ФАС по Ставрополью.

Отметим, что в перечень товар первой необходимости включены мука, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль, хлеб, молоко и молочные продукты, а также куриные яйца. Продавцы не должны завышать цену более чем на десять процентов от закупочной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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