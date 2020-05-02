В Чечне до 11 апреля прекратили движение общественного транспорта

2 Май 2020 2020-05-02T17:48:19+03:00

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В Чечне на выходные отменили движение общественного транспорта. Мера касается все территории республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Чеченской республики на своем официальном сайте.

- Сообщаем, что на протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе не будет работать. Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что во время действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, власти еще не отменяли движение общественного транспорта. Только сокращали количество маршрутов и действующих машин. Салоны перед отправкой тщательно дезинфицировали.

С 20 часов в Чечне начинается комендантский час. Жители не могут передвигаться по населенному пункту или городу без уважительной причины. Ограничение действует до восьми утра.

Ранее Кадыров призвал всех нарушителей режима самоизоляции отправлять подметать улицы:

- Что касается самоизоляции, мы обращаемся ко всем: если хотим вернуться к нормальной жизни, оставьте своих детей дома, это серьезная болезнь. Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают, - сказал глава региона во время совещания оперативного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU