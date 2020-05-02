2020-05-02T18:24:02+03:00
Общество

На Ставрополье за десять дней коронавирусом заболело около 400 человек

Всему виной - нарушение самоизоляции, уверены в Минздраве края
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье посчитали, сколько местных жителей заболели COVID-19 за последние десять дней. Согласно данным на 2 мая, это около 400 человек. Всего к крае зафиксировали 676 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

- Среди заболевших 53 ребенка. За последние сутки умер еще один носитель коронавирусной инфекции, а с начала пандемии инфекция в регионе унесла жизни 14 человек. В тяжелом состоянии находятся 22 пациента, в состоянии средней степени тяжести - 63, - сказано в сообщении ведомства.

Тем не менее, в крае от коронавируса спасли 135 пациентов, отмечает заместитель министра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая. Под медицинским наблюдением находятся 4,2 тысяч человек, часть из них лежат в стационаре. За все время с медицинского наблюдения сняли более 8,7 тысяч жителей Ставрополья.

В министерстве нашли объяснение резкому скачку зараженных COVID-19:

- Это стало следствием несоблюдения установленных профилактических требований. Если ограничительные меры, утвержденные Правительством края, позволили сократить завоз инфекции на территорию региона, то сегодня болезнь передается посредством уже внутренних контактов, - цитирует пресс-служба Дроздецкую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье за десять дней коронавирусом заболело около 400 человек
В Чечне до 11 апреля прекратили движение общественного транспорта
В Ставрополе выявили 4 магазина, завышавших цены во время коронавируса
В Ставрополе раздали еще 5,5 тысяч продуктовых наборов
Ставрополь попрощался с покойным мэром Андреем Джатдоевым
В Ставрополе сделали три операции на аорту без помощи медиков из Москвы
В Дагестане женщина забила молотком деверя за домогательства
На Ставрополье водитель насмерть сбил подростка
В Железноводске на аэростате подняли 100-килограммовое Знамя Победы
Музыкальный "КамАЗ" проедет по Ставрополю на День Победы
На Ставрополье скончался 14-й пациент с COVID-19
На Ставрополье число заболевших коронавирусом увеличилось до 676
Власти Ставрополья не учтут доход безработного при назначении выплат на детей
В Кисловодске водитель без прав устроил погоню с полицейскими
В Ставрополе Андрея Джатдоева похоронят на Игнатьевском кладбище