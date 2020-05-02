На Ставрополье за десять дней коронавирусом заболело около 400 человек

2 Май 2020 2020-05-02T18:24:02+03:00

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На Ставрополье посчитали, сколько местных жителей заболели COVID-19 за последние десять дней. Согласно данным на 2 мая, это около 400 человек. Всего к крае зафиксировали 676 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

- Среди заболевших 53 ребенка. За последние сутки умер еще один носитель коронавирусной инфекции, а с начала пандемии инфекция в регионе унесла жизни 14 человек. В тяжелом состоянии находятся 22 пациента, в состоянии средней степени тяжести - 63, - сказано в сообщении ведомства.

Тем не менее, в крае от коронавируса спасли 135 пациентов, отмечает заместитель министра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая. Под медицинским наблюдением находятся 4,2 тысяч человек, часть из них лежат в стационаре. За все время с медицинского наблюдения сняли более 8,7 тысяч жителей Ставрополья.

В министерстве нашли объяснение резкому скачку зараженных COVID-19:

- Это стало следствием несоблюдения установленных профилактических требований. Если ограничительные меры, утвержденные Правительством края, позволили сократить завоз инфекции на территорию региона, то сегодня болезнь передается посредством уже внутренних контактов, - цитирует пресс-служба Дроздецкую.

ИСТОЧНИК KP.RU