2020-05-03T09:09:04+03:00
Общество

В Железноводске заканчивают строить двухэтажные ясли

Объект сдадут в сентябре
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Железноводске завершают строительство детского сада на 150 детей от 1,5 до трех лет. Здание разместили в жилом районе "Капельница", его возведут в рамках проекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и архитектуры по Ставрополью.

По словам главы ведомства Валерия Савченко, на постройку яслей затратили больше 176 миллионов рублей.

- Сейчас работы ведутся в соответствии с графиком, уже выполнено более 63% строительства. В сентябре 2020 года планируем завершить работы и ввести объект в эксплуатацию, - цитирует его пресс-служба Минстроя Ставрополья.

Площадь яслей - более 5,5 тысячи квадратных метров. Здание двухэтажное, формы буквы "Т", с мансардой. Проектным решением предусмотрены групповые ячейки, в состав которых входят спальни, буфеты, раздевалки, общие залы, санузлы. Также в детском саду запланирован бассейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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