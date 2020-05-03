На Ставрополье умер еще один пациент с коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T09:07:15+03:00

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На Ставрополье скончался еще один заболевший COVID-19. Это уже 15 смерть от вируса. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров со ссылкой на сводку оперативного штаба.

По состоянию на 3 мая в крае зафиксировали 55 новых случаев инфицирования. Всего в регионе 731 больной коронавирусом. Из них 59 - дети. 24 пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 69 - в состоянии средней степени тяжести.

От COVID-19 вылечили 139 человек.

Больше всего случаев зафиксировали в Ставрополе (136), Кочубеевском районе (92), Пятигорске (74 и Невинномысске (65). В остальных территориях инфекцией болеют меньше сорока человек. В Апанасенковском районе вирус так и не обнаружили.

- Солнце все ярче, на улице все теплее. Понятно, что когда "погода шепчет", сложнее думать об ограничениях, самоизоляции. Но делать это необходимо, потому что это первый и самый главный шаг для сохранения своего здоровья и жизни, жизни и здоровья близких, - обратился к жителям Ставрополья Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU