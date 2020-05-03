2020-05-03T09:29:43+03:00
Общество

На Ставрополье число больных коронавирусом выросло до 731 случая

Суточный прирост - 55 пациентов
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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В Ставропольском крае выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе нашли 731 заболевших, из которых 59 - дети. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров со ссылкой на оперативный штаб, Роспотребнадзор и Минздрав Ставрополья.

Продолжает расти количество умерших от вируса людей. За сутки скончался еще один человек, теперь в крае 15 "жертв COVID-19". 24 больных остаются в тяжелом состоянии, еще 69 - в состоянии средней степени тяжести. За все время врачи вылечили 139 пациентов.

Самое большое число заболевших выявили в Ставрополе (136), Кочубеевском районе (92), Пятигорске (74 и Невинномысске (65). В других территориях инфицированных меньше сорока. Апанасенковский район остается единственной территорией, где вирус так и не нашли. С полной картой распространения коронавируса вы можете ознакомиться на сайте "КП - Северный Кавказ".

- Вирус есть, он опасен. И лучше не убедиться в этом на собственном опыте! Соблюдайте меры предосторожности, берегите себя! - написал Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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