2020-05-03T10:51:33+03:00
Общество

На Ставрополье раздали 147 тысяч продуктовых наборов

Питание также получат льготные категории школьников
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье нуждающимся выдали больше 147 тысяч продуктовых наборов. Только за 2 мая волонтеры доставили нуждающимся жителям края почти две тысячи коробок с продовольствием. На этом раздача не заканчивается, передает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

Средства на покупку наборов для малообеспеченных семей брали из трех источников: со счета пожертвований Фонда социальной поддержки в рамках инициативы "Доброе сердце", из пожертвований волонтеров-медиков и из краевого бюджета в рамках помощи льготным категориям школьников в период онлайн-обучения.

- В общей сложности из трех источников нуждающимся категориям граждан будет направлено около 183 тыс. продовольственных наборов. Их получат многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие матери, малообеспеченные пенсионеры и школьники, состоящие на учете в органах соцзащиты, - уточняет представитель Правительства Ставрополья.

Краевой фонд социальной поддержки распределил 100 тысяч продуктовых наборов, волонтеры-медики - 28 тысяч. По поручению губернатора Владимира Владимирова 54,9 тысяч коробок с продовольствием отдадут школьникам-льготникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске начнут шить защищающие от коронавируса костюмы
В Ставрополе произошла массовая драка с оружием
На Ставрополье раздали 147 тысяч продуктовых наборов
На Ставрополье число больных коронавирусом выросло до 731 случая
На Ставрополье умер еще один пациент с коронавирусом
В Железноводске заканчивают строить двухэтажные ясли
На Ставрополье за десять дней коронавирусом заболело около 400 человек
В Чечне до 11 апреля прекратили движение общественного транспорта
В Ставрополе выявили 4 магазина, завышавших цены во время коронавируса
В Ставрополе раздали еще 5,5 тысяч продуктовых наборов
Ставрополь попрощался с покойным мэром Андреем Джатдоевым
В Ставрополе сделали три операции на аорту без помощи медиков из Москвы
В Дагестане женщина забила молотком деверя за домогательства
На Ставрополье водитель насмерть сбил подростка
В Железноводске на аэростате подняли 100-килограммовое Знамя Победы
Музыкальный "КамАЗ" проедет по Ставрополю на День Победы
На Ставрополье скончался 14-й пациент с COVID-19
На Ставрополье число заболевших коронавирусом увеличилось до 676
Власти Ставрополья не учтут доход безработного при назначении выплат на детей
В Кисловодске водитель без прав устроил погоню с полицейскими
В Ставрополе Андрея Джатдоева похоронят на Игнатьевском кладбище