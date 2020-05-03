На Ставрополье раздали 147 тысяч продуктовых наборов

3 Май 2020 2020-05-03T10:51:33+03:00

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На Ставрополье нуждающимся выдали больше 147 тысяч продуктовых наборов. Только за 2 мая волонтеры доставили нуждающимся жителям края почти две тысячи коробок с продовольствием. На этом раздача не заканчивается, передает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

Средства на покупку наборов для малообеспеченных семей брали из трех источников: со счета пожертвований Фонда социальной поддержки в рамках инициативы "Доброе сердце", из пожертвований волонтеров-медиков и из краевого бюджета в рамках помощи льготным категориям школьников в период онлайн-обучения.

- В общей сложности из трех источников нуждающимся категориям граждан будет направлено около 183 тыс. продовольственных наборов. Их получат многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие матери, малообеспеченные пенсионеры и школьники, состоящие на учете в органах соцзащиты, - уточняет представитель Правительства Ставрополья.

Краевой фонд социальной поддержки распределил 100 тысяч продуктовых наборов, волонтеры-медики - 28 тысяч. По поручению губернатора Владимира Владимирова 54,9 тысяч коробок с продовольствием отдадут школьникам-льготникам.

ИСТОЧНИК KP.RU