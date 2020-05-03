В Ставрополе произошла массовая драка с оружием
В Ставрополе, на улице Тухачевского, произошла массовая драка между молодыми людьми. Участники инцидента о чем-то спорили, а когда аргументы закончились, принялись выяснять отношения в рукопашной. О потасовке сообщили жители дома, около которого все произошло, передает пресс-служба МВД по Ставрополью.
Участники конфликта разбили стекла в припаркованном рядом BMWФото: СОЦСЕТИ
Как пишут пользователи сети, во время конфликта они слышали выстрелы, но в полиции пока не подтверждают эти слова. По сообщению МВД, на месте нашли кастет и травматический пистолет. Личность двух дебоширов установили. Один из них пострадал в драке, его отвезли в больницу. Сотрудники полиции установят, кто еще участвовал в уличных боях.
Как еще уверяют очевидцы, один из участников конфликта напал на полицейского. Сотрудникам пришлось применить слезоточивый газ.
ИСТОЧНИК KP.RU