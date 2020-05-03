2020-05-03T11:25:20+03:00
Происшествия

В Ставрополе произошла массовая драка с оружием

Кадры с места ЧП публикуют пользователи социальных сетей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото с места происшествияФото с места происшествияФото: СОЦСЕТИ
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В Ставрополе, на улице Тухачевского, произошла массовая драка между молодыми людьми. Участники инцидента о чем-то спорили, а когда аргументы закончились, принялись выяснять отношения в рукопашной. О потасовке сообщили жители дома, около которого все произошло, передает пресс-служба МВД по Ставрополью.

Участники конфликта разбили стекла в припаркованном рядом BMW Фото: СОЦСЕТИ

Участники конфликта разбили стекла в припаркованном рядом BMWФото: СОЦСЕТИ

Как пишут пользователи сети, во время конфликта они слышали выстрелы, но в полиции пока не подтверждают эти слова. По сообщению МВД, на месте нашли кастет и травматический пистолет. Личность двух дебоширов установили. Один из них пострадал в драке, его отвезли в больницу. Сотрудники полиции установят, кто еще участвовал в уличных боях.

Как еще уверяют очевидцы, один из участников конфликта напал на полицейского. Сотрудникам пришлось применить слезоточивый газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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