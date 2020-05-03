В Пятигорске начнут шить защищающие от коронавируса костюмы
Швейная фабрика из Пятигорска начнет выпускать комплекты специальной защитной одежды для врачей и медицинских сестер, которые борются с коронавирусом. Предприятие уже заключило контракт с единственным в России поставщиком костюмов - АО "Корпорацией Росхимзащиты". Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
Согласно тексту договора, швеи из Пятигорска будут делать три тысячи комплектов защиты в сутки. Производство начнут после получения сырья.
- Сейчас ведется работа по включению в перечень производственных площадок «Росхимзащиты» еще нескольких ставропольских предприятий. В ближайшее время регион может кратно нарастить объемы производства, - говорит глава ведомства Виталий Шульженко.
Костюмами будут пользоваться медицинский персонал в "красной зоне" при угрозе заражения COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU