2020-05-03T11:26:28+03:00
Общество

В Пятигорске начнут шить защищающие от коронавируса костюмы

Их будут использовать медики
Антон ШАПОВАЛОВ
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Швейная фабрика из Пятигорска начнет выпускать комплекты специальной защитной одежды для врачей и медицинских сестер, которые борются с коронавирусом. Предприятие уже заключило контракт с единственным в России поставщиком костюмов - АО "Корпорацией Росхимзащиты". Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Согласно тексту договора, швеи из Пятигорска будут делать три тысячи комплектов защиты в сутки. Производство начнут после получения сырья.

- Сейчас ведется работа по включению в перечень производственных площадок «Росхимзащиты» еще нескольких ставропольских предприятий. В ближайшее время регион может кратно нарастить объемы производства, - говорит глава ведомства Виталий Шульженко.

Костюмами будут пользоваться медицинский персонал в "красной зоне" при угрозе заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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