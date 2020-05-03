2020-05-03T13:25:35+03:00
Общество

Власти Ставрополья рассказали, как бизнесу получить субсидии на оплату труда

40 тысяч предпринимателей края смогут воспользоваться услугой
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье разъяснили, как малым и средним предпринимателям получить субсидии на выплату заработной платы. Согласно подсчетам главы регионального управления ФНС Елены Афониной, около 40 тысяч бизнесменов края могут воспользоваться услугой. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

Чтобы получить деньги за апрель 2020 года, надо подать заявление в течение мая. А для выдачи средств за май необходимо направить документ в течение июня.

- Направить заявление можно через личный кабинет предпринимателя, юридического лица, либо на бумаге - через специальные боксы, установленные в налоговых органах, а также через отделения почтовой связи, - говорится в сообщении управления по информационной политике.

Размер денежной помощи определяется как величина МРОТ по состоянию на 1 января (12130 рублей), умноженная на число работников в марте. А для индивидуальных предпринимателей надо умножать на количество трудящихся плюс один. ИП без работников получат субсидию в размере 12130 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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