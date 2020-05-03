Кадыров выставил жителям Чечни условия празднования Рамадана

3 Май 2020 2020-05-03T14:09:18+03:00

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Рамзан Кадыров объявил условия, при которых он на время смягчит ограничительные меры и даст достойно отпраздновать окончание священного для мусульман месяца Рамадан. Для этого достаточно соблюдать режим самоизоляции в остальное время. С таким заявлением глава Чечни выступил в социальных сетях.

- Многих волнует, как мы будем отмечать окончание месяца Рамадан. Отвечаю: если будем соблюдать последние дни самоизоляции как требуется, то отпразднуем достойно, - написал политики.

Отметим, что на время майских праздников руководитель республики приостановил движение общественного транспорта. А с восьми вечера в населенных пунктах и городах Чечни действует комендантский час.

По состоянию на 3 мая в Чеченской Республике зафиксировали 553 случая заражения COVID-19, за сутки прибавилось 28 пациентов. Выздоровели 286 человек, умерли - восемь.

ИСТОЧНИК KP.RU