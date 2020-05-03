На Ставрополье переподготовят врачей для борьбы с коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T14:32:40+03:00

Об этом сообщил губернатор края

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На Ставрополье идет активная переподготовка медиков других профилей на специальность "врач-реаниматолог". В крае недостает таких сотрудников. Специалистов переобучают на базе Ставропольского государственного медицинского университета. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Глава региона встретился с исполняющим обязанности министра здравоохранения края Юрием Витальевичем Литвиновым и ректором Ставропольского государственного медицинского университета Владимиром Ивановичем Кошелем. Вопрос переподготовки был одним из ключевых, отметил Владимиров.

- Но особое внимание – медицинским кадрам. Сейчас есть потребность в увеличении количества врачей-реаниматологов. [...] Уже сейчас на базе медицинского вуза проводится ускоренная переподготовка врачей других профилей. Рассматривается вопрос привлечения к работе клинических ординаторов университета, - написал Владимиров.

В дальнейшем, в следующем году, программу подготовки врачей реаниматологов расширят.

Также на встрече стороны обсуждали вопросы мобилизации ресурсов Министерства здравоохранения Ставрополья. На Ставрополье создают дополнительные инфекционные койки, часть из которых оснащают кислородом и аппаратами ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU