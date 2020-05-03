На Ставрополье в магазинах начали акцию "Тележка Добра"

3 Май 2020 2020-05-03T15:32:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье больше 130 магазинов участвуют в акции "Тележка добра". Организаторами выступили активисты ОНФ (здесь и далее - Общероссийский народный Фронт). Все города и районы региона решили включиться в инициативу, сообщил сопредседатель местного штаба ОНФ и депутат краевой Думы Виктор Надеин.

Суть акции проста. Перед выходом из магазина стоит продуктовая корзина, в которой любой желающий может оставить что-либо из продуктов длительного хранения, поясняют в управлении по информационной политике Правительства Ставрополья

- В условиях пандемии немало наших земляков оказались в стесненных обстоятельствах или в трудной жизненной ситуации. [...] Списки наиболее нуждающихся в городах и районах предоставляются местными администрациями. По мере наполнения тележек продуктами волонтеры разносят их по домам, - говорит Надеин. Отмечается, что основная часть нуждающихся - это инвалиды и одинокие пенсионеры.

ИСТОЧНИК KP.RU