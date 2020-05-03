2020-05-03T15:57:59+03:00
Общество

На Ставрополье показали, как проходит платный тест на коронавирус

Видео опубликовал один из центов
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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На Ставрополье на примере показали, как проходит платное тестирование на COVID-19. После этого видео сомнения о том, что это безопасно, отпадут. Ролик опубликовали представители СКККДЦ, где обследуют на коронавирус.

- Анализ на COVID-19 можно сдать в специальной медицинской палатке, не заходя в основное здание и даже не покидая транспортного средства. Автовладельцы через отдельный въезд прямо на машине попадают в палатку. Затем предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и бесконтактно оплачивают исследование банковской картой. Медицинские работники берут у водителя и пассажиров анализы. Это занимает считанные минуты. Быстро и безопасно, - комментируют в Центре.

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

Исследование проходят в будни с 11 до 14 часов и в субботу с 12 до 14 часов. Клиника находится на улице Западный обход, 64. Стоимость - 999 рублей.

АНАЛИЗЫ НА COVID-19

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Обычному человеку сдать анализы на коронавирус в Ставрополе можно в двух лабораториях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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