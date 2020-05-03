2020-05-03T17:30:28+03:00
Общество

В Ставрополе посадили больше 11 тысяч деревьев

Из-за коронавируса мероприятия не будут массовыми
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе высадили больше 11 тысяч деревьев в рамках акции "Сад памяти", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основная часть появилась в лесах города, другая - в скверах и на проспектах.

Как отметили в администрации Ставрополя, в акции хотели поучаствовать сотни жителей. Но из-за режима самоизоляции, связанным с коронавирусом, от добровольной помощи решили отказаться.

Ключевым мероприятием акции должна была стать высадка саженцев около площади Святого князя Владимира, там должны были разбить сквер. Задумку должна реализовать организация "Горзеленстрой". Специалисты уже высадили 400 деревьев около интерактивного музея "Россия - моя история". Многие мероприятия пройдут недалеко от микрорайона "Перспективный".

ИСТОЧНИК KP.RU

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