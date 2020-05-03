2020-05-03T20:14:35+03:00
Общество

На Ставрополье в майские выходные ожидают дождь с грозой

Пока известны данные на 3-5 мая
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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На Ставрополью начинаются майские дожди с грозой. Синоптики предполагают, что, возможно, осадки будут обильными и сильными. Ветер до десяти метров в секунду, передает пресс-служба краевого Гидрометцентра на своем официальном сайте.

По данным синоптиков, в понедельник на Ставрополье температура будет колебаться от 21 до 26 градусов, ночью она упадет до девяти градусов. Во вторник воздух прогреется до 25 градусов. В некоторых территориях края будет облачная погода, а где-то пойдет сильный грозовой дождь.

В Ставрополе термометр в понедельник покажет от 22 до 24 градусов, во вторник - от 20 до 22 градусов. Ночью похолодает до десяти. Скорость ветра варьируется от восьми до десяти метров в секунду.

Фото: Гидрометцентр Ставрополья

Фото: Гидрометцентр Ставрополья

Однако, согласно SMS-рассылке, ветер будет сильный

Однако, согласно SMS-рассылке, ветер будет сильный

В некоторых районах края сохраняется высокая пожароопасность. Более спокойная обстановка в северных территориях, в остальных - балл колеблется от трех до максимальных пяти.

Фото: Гидрометцентр Ставрополья

Фото: Гидрометцентр Ставрополья

ИСТОЧНИК KP.RU

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