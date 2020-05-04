За сутки на Ставрополье зафиксировано две смерти от коронавируса

4 Май 2020 2020-05-04T08:37:50+03:00

Два человека скончались от коронавируса на Ставрополье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Ещё два человека скончались от коронавируса на Ставрополье. Число летальных исходов в крае выросло до 17. Печальные новости сообщил губернатор Владимир Владимиров.

— К несчастью вынужден сообщить, что на Ставрополье зафиксировано ещё две смерти от коронавирусной инфекции. Кроме того, за минувший день диагноз подтверждён у 57 человек, — сообщил глава региона.

По последним данным на утро 4 мая в крае зафиксировано 788 заражений COVID-19. Среди них 62 ребёнка. 18 человек борются за жизнь в реанимации, 58 остаются в состоянии средней степени тяжести. 164 ставропольца выздоровели и выписались из медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU