Губернатор сообщил о новых случаях заражения коронавирусом на Ставрополье

4 Май 2020 2020-05-04T09:37:06+03:00

Ещё у 57 человек диагностирован коронавирус

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Губернатор Владимир Владимиров сообщил о 57 новых случаях заражения коронавирусом на Ставрополье за последние сутки. Ещё два человека скончались от болезни в медучреждениях.

По информации на утро 4 мая на Ставрополье зафиксировано 788 случаев заболевания. Среди них 62 ребёнка. 18 человек борются за жизнь в реанимации, ещё 58 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

Также губернатор привёл региональную статистику. Больше всего заражённых в Ставрополе — 142 человека. На втором месте оказался Кочубеевский район, где инфицировано 94 человека, тройку антилидеров замыкает Невинномысск — 77 заражённых. Следом идут следующие города и районы:

Пятигорск — 74, Нефтекумский — 39, Георгиевский — 37, Железноводск — 33, Буденновский — 32, Новоселицкий — 30, Благодарненский — 25, Советский — 21, Кисловодск — 19, Александровский — 16, Андроповский — 15, Левокумский — 15, Минераловодский — 13, Предгорный — 13, Степновский — 11, Шпаковский — 11, Кировский — 11, Ессентуки — 9, Арзгирский — 9, Курский — 9, Ипатовский — 7, Петровский — 6, Туркменский — 5, Красногвардейский — 4, Новоалександровский — 4, Изобильненский — 3, Лермонтов — 2, Труновский — 1, Грачевский — 1.

ИСТОЧНИК KP.RU