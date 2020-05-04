2020-05-04T11:38:46+03:00
Общество

Почти 2 тысячи человек заражены коронавирусом в Дагестане

Республика входит в пятёрку лидеров по стране
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане почти 2 тысячи человек больны коронавирусной инфекцией. Такую информацию публикует московский Оперштаб. За последние сутки зафиксировано ещё 160 случаев заражения.

По информации на утро 4 мая 226 человек выздоровели и выписались из больниц. 43 из них — за последние сутки.

На протяжении последней недели республика показывает стабильный прирост количества заражённых — порядка 150 человек в день в среднем. Причинами крайне неблагоприятного развития событий считаются недоверие к официальной информации о болезни и пренебрежение самоизоляцией. К счастью, пока это не слишком влияет на количество смертей, которое резко сократилось за последнее время. Врачам удаётся вытаскивать людей из самых критических состояний и эффективно бороться с поражениями внутренних органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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