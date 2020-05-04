2020-05-04T11:48:43+03:00
Происшествия

Крупный пожар полностью уничтожил ресторан в Северной Осетии

Возгорание удалось потушить лишь к утру
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Северной Осетии пожар полностью уничтожил крупный ресторан «Фермер». Пламя охватило 2500 квадратных метров. Подробности сообщает МЧС России.

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Пожар в ресторане "Фермер"
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Инциент произошёл в Пригородном районе, на 10 километре Архонского шоссе. Источником возгорания называют здание ресторана и прилегающую к нему беседку. Пламя охватило весь огромный комплекс на 2,5 тысячах квадратов.

Пожарные бригады не сразу справились с пламенем. Прибыв на место ночью, лишь к утру они смогли сначала локализовать, а потом и полностью потушить пламя. К несчастью, комплекс сгорел почти полностью. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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