В Дагестане город закрыли на карантин из-за коронавируса

4 Май 2020 2020-05-04T15:13:34+03:00

Попасть в Хасавюрт нельзя даже по специальному пропуску

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Дагестанский Хасавюрт полностью закрыт на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В обращении к жителям сообщается, что въезд и выезд в город запрещён с вечера 3 мая. Проехать через блокпосты сможет лишь специальный медтранспорт. Экстренные меры связаны со вспышкой болезни.

— Убедительная просьба отнестись к принимаемым мерам с пониманием. Соблюдайте режим самоизоляции! К нарушителям мер будут составлены протокола об административном правонарушении, — говорится в обращении администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU