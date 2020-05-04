В Дагестане город закрыли на карантин из-за коронавируса
Попасть в Хасавюрт нельзя даже по специальному пропуску
Иллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Дагестанский Хасавюрт полностью закрыт на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В обращении к жителям сообщается, что въезд и выезд в город запрещён с вечера 3 мая. Проехать через блокпосты сможет лишь специальный медтранспорт. Экстренные меры связаны со вспышкой болезни.
— Убедительная просьба отнестись к принимаемым мерам с пониманием. Соблюдайте режим самоизоляции! К нарушителям мер будут составлены протокола об административном правонарушении, — говорится в обращении администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU