2020-05-04T15:13:34+03:00
Происшествия

В Дагестане город закрыли на карантин из-за коронавируса

Попасть в Хасавюрт нельзя даже по специальному пропуску
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Дагестанский Хасавюрт полностью закрыт на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В обращении к жителям сообщается, что въезд и выезд в город запрещён с вечера 3 мая. Проехать через блокпосты сможет лишь специальный медтранспорт. Экстренные меры связаны со вспышкой болезни.

— Убедительная просьба отнестись к принимаемым мерам с пониманием. Соблюдайте режим самоизоляции! К нарушителям мер будут составлены протокола об административном правонарушении, — говорится в обращении администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане город закрыли на карантин из-за коронавируса
Крупный пожар полностью уничтожил ресторан в Северной Осетии
Почти 2 тысячи человек заражены коронавирусом в Дагестане
Губернатор сообщил о новых случаях заражения коронавирусом на Ставрополье
За сутки на Ставрополье зафиксировано две смерти от коронавируса
На Ставрополье в майские выходные ожидают дождь с грозой
В Ставрополе посадили больше 11 тысяч деревьев
На Ставрополье показали, как проходит платный тест на коронавирус
На Ставрополье в магазинах начали акцию "Тележка Добра"
На Ставрополье переподготовят врачей для борьбы с коронавирусом
Кадыров выставил жителям Чечни условия празднования Рамадана
Власти Ставрополья рассказали, как бизнесу получить субсидии на оплату труда
В Пятигорске начнут шить защищающие от коронавируса костюмы