На Ставрополье продолжатся майские грозы с градом

4 Май 2020 2020-05-04T17:02:13+03:00

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Грозы с ливнем, градом и шквальным ветром обрушатся на Ставрополье 4, 5 и 6 мая. Об этом сообщают МЧС и краевой Гидрометцентр.

Синоптики обещают сильнейшие дожди. Не стоит забывать и о ветре с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие дни будет достаточно приятной — до +24 градусов в Ставрополе и +25 по краю. Ночью ожидают падения до +10. 6 мая дождливая погода также продолжится, уточняет Гидрометцентр.

Ливни уже привели к подтоплениям в региональной столице. МЧС рекомендует переждать непогоду дома и воздержаться от поездок. Тем более по междугородним трассам.

ИСТОЧНИК KP.RU