На Ставрополье выявлено еще 36 случаев заболевания коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T08:40:55+03:00

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В Ставропольском крае за сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена еще у 36 пациентов. Общее число зарегистрированных за все время больных достигло отметки в 824 случая. Как уточнил глава региона, в том числе 63 случая среди детей. Из тех, кто на лечении, в тяжелом состоянии 18 пациентов, средней степени тяжести - 72. Выздоровели на 5 мая 188 человек, скончались 18 больных. Губернатор отметил, что эпидобстановка на Ставрополье остается напряженной. "Вирус распространяется", - написал в соцсети Владимир Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU