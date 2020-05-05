Семьям Ставрополья напомнили о пособиях для детей

5 Май 2020 2020-05-05T08:54:29+03:00

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На Ставрополье напоминают семьям с детьми до 3 лет о праве на получение пособий 5 тысяч рублей на ребенка, введенных на фоне ограничений и проблем связанных с пандемией. Поддержка касается тех семей, которые получили право на материнский капитал до 1 июля 2020 года. Выплата назначается за 3 месяца - апрель, май и июнь.

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Чтобы получить пособие, надо подать заявление через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг. Можно еще обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по предварительной записи. Консультация по телефону горячей линии: 8-8652-94-21-15. В крае заявление подали уже 35 тысяч семей.

ИСТОЧНИК KP.RU