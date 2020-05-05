Еще один пациент с коронавирусом скончался на Ставрополье

5 Май 2020 2020-05-05T09:09:46+03:00

Губернатор сообщил об увеличении числа больных, выздоровевших и умерших от COVID-19

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На 5 мая в Ставропольском крае инфицированных прибавилось на 36 человек до отметки в 824 случая. Вместе с этим, как рассказал губернатор, растет число выздоровевших - 188 излечившихся (+24 человека за сутки) и 18 смертельных исходов - еще один пациент с COVID-19 скончался за сутки.

Сегодня в тяжелом состоянии в больнице находятся 18 больных коронавирусом. В состоянии средней степени тяжести - 72 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU