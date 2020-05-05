Ставрополье готовится к производству защитных костюмов для медиков
В Ставропольском крае кроме масок с бахилами планируется выпускать противоэпидемические костюмы для медиков. Предприятие в Пятигорске готово выпускать около 3 тысяч таких костюмов в сутки. Если этого окажется недостаточно, запуск производства планируется на других фабриках региона.
- Они востребованы в больницах Ставрополья, там, где работают с пациентами с коронавирусом, - написал губернатор Владимир Владимиров в соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU