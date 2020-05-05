2020-05-05T09:52:34+03:00
Общество

Ставрополье готовится к производству защитных костюмов для медиков

Об этом рассказал губернатор
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае кроме масок с бахилами планируется выпускать противоэпидемические костюмы для медиков. Предприятие в Пятигорске готово выпускать около 3 тысяч таких костюмов в сутки. Если этого окажется недостаточно, запуск производства планируется на других фабриках региона.

- Они востребованы в больницах Ставрополья, там, где работают с пациентами с коронавирусом, - написал губернатор Владимир Владимиров в соцсети.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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