2020-05-05T11:07:39+03:00
Происшествия

Ливень, град и сильный ветер ожидаются на Ставрополье

В крае объявили экстренное предупреждение
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае МЧС объявило экстренное предупреждение из-за надвигающихся на регион града, ливня с грозой, шквалистого ветра. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ведомства, по информации Ставропольского Гидрометцентра, 6 и 7 мая ожидаются неблагоприятные погодные явления.

Скорость ветра, как уточнили в МЧС, будет достигать 20-23 метра в секунду.

- Призываем принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - подчеркнули спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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