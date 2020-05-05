Ливень, град и сильный ветер ожидаются на Ставрополье
В крае объявили экстренное предупреждение
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае МЧС объявило экстренное предупреждение из-за надвигающихся на регион града, ливня с грозой, шквалистого ветра. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ведомства, по информации Ставропольского Гидрометцентра, 6 и 7 мая ожидаются неблагоприятные погодные явления.
Скорость ветра, как уточнили в МЧС, будет достигать 20-23 метра в секунду.
- Призываем принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - подчеркнули спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU