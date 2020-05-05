2020-05-05T14:04:58+03:00
Происшествия

В интернате Ставрополья купировали очаг заболевания коронавирусом

Эпидобстановку в Новоселицком районе обсудили на заседании краевого координационного совета
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время заседания Ставропольского краевого координационного совета по борьбе с COVID-19 власти обсудили напряженную эпидобстановку в Новоселицком районе региона. Где ранее обнаружили очаг заражения коронавирусом в психоневрологическом интернате. Заразу принес в учреждение сотрудник. Интернат закрыли на карантин, контактных лиц установили. Очаг купировали. Всем инфицированным оказывается помощь. Губернатор Владимир Владимиров сказал главе краевого Минтруда продумать возможность назначения допвыплат работникам, закрытых на карантин учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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