В интернате Ставрополья купировали очаг заболевания коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T14:04:58+03:00

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Во время заседания Ставропольского краевого координационного совета по борьбе с COVID-19 власти обсудили напряженную эпидобстановку в Новоселицком районе региона. Где ранее обнаружили очаг заражения коронавирусом в психоневрологическом интернате. Заразу принес в учреждение сотрудник. Интернат закрыли на карантин, контактных лиц установили. Очаг купировали. Всем инфицированным оказывается помощь. Губернатор Владимир Владимиров сказал главе краевого Минтруда продумать возможность назначения допвыплат работникам, закрытых на карантин учреждений.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU