Из-за коронавируса Ставрополье усилит контроль на границах с республиками

5 Май 2020 2020-05-05T14:37:31+03:00

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По замечанию губернатора Ставропольского края восточные районы показывают настораживающую эпидемиологическую картину, связанную во многом с нарушением самоизоляции.

Люди выезжают за пределы региона, в соседние республики. Возвращаясь, заражают семью. В этой связи глава Ставрополья Владимир Владимиров во время координационного совета распорядился ввести новые профилактические меры. Административные границы края пока не закрывают, но в местах дорожного сообщения с соседними регионами вводится усиленный эпидемиологический контроль. "В первую очередь, с точки зрения температуры", - сказал губернатор и потребовал доклады от глав территорий о том, как они эту работу организовали и скольких с симптомами COVID-19 выловили.

- Если человек хочет лечиться у нас, пожалуйста. Но с обязательной самоизоляцией, - отметил также Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU