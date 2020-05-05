СМИ: отец Хабиба Нурмагомедова доставлен бортом МЧС в клинику Москвы

5 Май 2020 2020-05-05T15:01:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В СМИ появилась информация об ухудшении состояния 57-летнего отца Хабиба Нурмагомедова, в связи с чем бортом МЧС его срочно доставили в клинику Москвы. Первым новость сообщило дагестанское издание «Новое дело», по чьей информации "3 мая в аэропорту Махачкалы приземлились два борта МЧС России". Грузовой самолёт доставил купленную сенатором Сулейманом Керимовым медицинскую технику для республики, а еще один - "прилетал за пациентом из дагестанской больницы, доставив его в аэропорт Домодедово города Москва". Как утверждают журналисты, речь идет об об экстренной госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова, которого ранее поместили в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию.

ИСТОЧНИК KP.RU