На Ставрополье 5,6 и 7 мая передают град и грозу

5 Май 2020 2020-05-05T15:13:00+03:00

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В Ставропольском крае 5, 6 и 7 мая местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с. Об этом сообщают синоптики Ставропольского гидрометцентра. Отдельно экстренное предупреждение по этому поводу выпустило ГУ МЧС региона. Спасатели просят население подготовиться ко встрече со стихией: укрыть авто, закрыть окна, закрепить вещи во дворе.

Кстати, температура воздуха при этом останется высокой. Сегодня, 5 мая, столбики термометров на Ставрополье показывают 20-25 градусов выше нуля. Завтра воздух прогреется до 15-20 тепла. А 7 мая синоптики обещают от 16 до 21 градуса со знаком плюс. Отметим, что гроза с ливнем пройдет не только в дневное время, но и ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU