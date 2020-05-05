Губернатор Ставрополья назвал фейком принудительные прививки от коронавируса
В социальных сетях распространяется новый фейк, связанный с коронавирусом на Ставрополье. Как рассказал губернатор Владимир Владимиров у себя вы соцсети, слух касается прививок от заболевания. Точнее, как указал глава региона, "принудительной вакцинации секретным препаратом".
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- Человек, который поверил в это абсурдное предположение, правильно спрашивает – почему об этом молчат СМИ. А молчат они только по одной причине, никаких принудительных прививок в Ставропольском крае нет и не будет, - написал Владимиров и подчеркнул, что даже самой вакцины от COVID-19 еще не существует.
Фейк о прививках из соцсетиФото: СОЦСЕТИ
- Не верьте слухам. Пользуйтесь только информацией из официальных, достоверных источников, - обратился к жителям Ставрополья губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU