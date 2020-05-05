2020-05-05T15:39:49+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья назвал фейком принудительные прививки от коронавируса

Владимир Владимиров призывает население не верить слухам в сети [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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фото: Архив-"КП"фото: Архив-"КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В социальных сетях распространяется новый фейк, связанный с коронавирусом на Ставрополье. Как рассказал губернатор Владимир Владимиров у себя вы соцсети, слух касается прививок от заболевания. Точнее, как указал глава региона, "принудительной вакцинации секретным препаратом".

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- Человек, который поверил в это абсурдное предположение, правильно спрашивает – почему об этом молчат СМИ. А молчат они только по одной причине, никаких принудительных прививок в Ставропольском крае нет и не будет, - написал Владимиров и подчеркнул, что даже самой вакцины от COVID-19 еще не существует.

Фейк о прививках из соцсети Фото: СОЦСЕТИ

Фейк о прививках из соцсетиФото: СОЦСЕТИ

- Не верьте слухам. Пользуйтесь только информацией из официальных, достоверных источников, - обратился к жителям Ставрополья губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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