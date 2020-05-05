На Ставрополье назвали причину распространения коронавируса

5 Май 2020 2020-05-05T16:26:58+03:00

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В Министерстве здравоохранения Ставропольского края заявили, что коронавирус расползается по региону из-за внутрисемейных контактов. Об этом сказала заместитель министра Ольга Дроздецкая, по мнению которой, рост числа зараженных COVID-19 на Ставрополье связан с общением с родственниками в праздничные дни, во время выездов на природу и проведения семейных праздников. Этот факт подтверждает статистика заболеваемости детей. По последним данным, коронавирус нашли у 63 несовершеннолетних пациентов, контактировавших с больными родственниками.

Другой причиной распространения новой коронавирусной инфекции назвали контакты с соседями и коллегами.

- Еще раз обращаюсь ко всем жителям края с просьбой соблюдать ограничительные мероприятия для того, чтобы мы как можно скорее смогли вернуться к полноценной и активной жизни, - обратилась к населению Ставрополья замминистра здравоохранения СК.

Напомним, на 5 мая в регионе выявлено еще 36 новых случаев заражения. Общее число больных выросло до 824 случаев. Скончался за сутки 18-й по счету пациент с подтвержденным диагнозом. Выздоровели 188 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU