В Дагестане от пневмонии умер 47-летний подполковник МВД

5 Май 2020 2020-05-05T17:05:17+03:00

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В МВД Дагестана рассказали о смерти еще одного сотрудника от пневмонии. Четвертым по счету скончался 47-летний подполковник полиции Магомедов Магомед, который проработал в системе 22 года. У него остались жена и трое детей.

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- 4 мая 2020 года, примерно в 22:40 часов, в Медико-санитарной части МВД Дагестана от двусторонней пневмонии скоропостижно скончался заместитель командира по материально-техническому обеспечению полка (комендантского) по охране объектов УМВД России по Махачкале, - сказано в сообщении от пресс-службы ведомства.

Ранее в МВД республики заявляли о смерти от внебольничной пневмонии трех сотрудников: 49-летнего участкового по Цунтинскому району подполковника Магомедова Ахмеда, 33-летнего замначальника ЦВСНП МВД старшего лейтенанта Джалилова Магомеда и 54-летнего старшего инспектора ДПС по Кизлярскому району майора Аскерова Афкера.

ИСТОЧНИК KP.RU