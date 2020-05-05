Нуждающиеся ставропольцы получат продуктовые наборы

5 Май 2020 2020-05-05T17:13:12+03:00

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В Ставропольском крае на 33 территориях организуют доставку продуктовых наборов категории нуждающихся людей. В их число вошли почти 14 тысяч матерей-одиночек, воспитывающих детей самостоятельно. Акция поддержки называется "Доброе сердце". Организатором выступила одна из политических партий Ставрополья при поддержке губернатора Владимира Владимирова. Всего продуктовые наборы получат 15 тысяч матерей-одиночек. Всего распределили 151 315 наборов. Получат помощь и школьники из категории льготников.

ИСТОЧНИК KP.RU