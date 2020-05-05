На Ставрополье произошло массовое заражение коронавирусом в интернате

5 Май 2020 2020-05-05T18:15:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье в интернате Новоселицкого района с круглосуточным содержанием инвалидов произошло массовое заражение работников и подопечных. Несмотря на то, что с 17 апреля интернат закрыт на карантин. Очаг распространения заразы уже нашли - инфекцию в учреждение занесла одна из сотрудниц. От нее заразились 21 человек. Именно у стольких диагноз уже подтвердился.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в Управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края, всем уже оказывают необходимую медпомощь. И каждый находится под ежечасным наблюдением врача. Но девять инвалидов и три сотрудника интерната все же пришлось положить в больницу.

По замечанию министра труда Ставрополья Ивана Ульянченко, для заболевших закупаются лекарства, а запертым на карантин сотрудникам интерната направят допвыплаты.

Отметим, по информации Правительства региона, все учреждения Ставрополья, где проживают 4,5 тысячи пожилых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, перевели в режим полной изоляции.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU