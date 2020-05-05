Пятигорск обрабатывают от клещей

5 Май 2020 2020-05-05T18:45:11+03:00

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В городе-курорт Пятигорск ведется "акарицидная", простыми словами - противоклещевая, обработка. От паразитов уже избавились в Парке Победы и на Комсомольской поляне. Как рассказали в администрации города, работы традиционно ведутся в скверах, на склоне горы Машук, у санаториев, во дворе школ. Больше 300 тысяч квадратов городской территории уже обработано. Планируется убить клещей еще на 246 тысячах квадратах.

- В Парке Победы спецсредствами "прошлись" по зоне от въезда с улицы Огородной до береговой линии Новопятигорского озера и от спасательной службы до знака "Купаться запрещено", - уточнили в администрации Пятигорска. - Обработан и подход к Комсомольской поляне от гостиничного комплекса "Затерянный рай" до санатория имени Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU