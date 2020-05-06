На Ставрополье от коронавируса умерли еще два человека
Количество заболевших достигло 864 пациента
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Губернатор Ставрополья 6 мая сообщил, что еще 2 пациента умерли от коронавируса. Количество заболевших достигло 864 пациента.
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За сутки диагноз подтвердили еще у 40 человек.
В тяжелом состоянии находятся 18 пациентов. Среди заболевших 66 детей.
Всего умерших 20 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU