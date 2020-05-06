На Ставрополье от коронавируса умерли еще два человека

6 Май 2020 2020-05-06T12:18:41+03:00

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Губернатор Ставрополья 6 мая сообщил, что еще 2 пациента умерли от коронавируса. Количество заболевших достигло 864 пациента.

Усиление контроля на границах Ставрополья, заражение в интернате и песня для медиков: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

За сутки диагноз подтвердили еще у 40 человек.

В тяжелом состоянии находятся 18 пациентов. Среди заболевших 66 детей.

Всего умерших 20 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU