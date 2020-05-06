На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 864 человека

6 Май 2020 2020-05-06T12:19:40+03:00

Всего за все время в регионе зафиксировано 864 случая заболевания, в том числе у 66 детей.

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За сутки в крае умерли ещё двое пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Общее число умерших достигло 20 ставропольцев.

Усиление контроля на границах Ставрополья, заражение в интернате и песня для медиков: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Также инфекцию выявили ещё у 40 человек. Всего за все время в регионе зафиксировано 864 случая заболевания, в том числе у 66 детей.

В тяжелом состоянии находятся 18 человек, 64 — в состоянии средней степени тяжести. Выздоровевших за весь период — 200 человек.

Ранее КП-Северный Кавказ писала, что на Ставрополье в интернате Новоселицкого района с круглосуточным содержанием инвалидов произошло массовое заражение работников и подопечных. Несмотря на то, что с 17 апреля интернат закрыт на карантин.

Очаг распространения заразы уже нашли - инфекцию в учреждение занесла одна из сотрудниц. От нее заразились 21 человек. Именно у стольких диагноз уже подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU