На Ставрополье за сутки коронавирус выявили у 40 человек

6 Май 2020 2020-05-06T12:17:46+03:00

В тяжелом состоянии находятся 18 пациентов, 64 — в состоянии средней степени тяжести

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Утром губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что за сутки в крае умерли ещё двое пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 20 человек. Также диагноз подтвердили ещё у 40 пациентов.

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Всего за все время в регионе зафиксировано 864 случая заболевания, в том числе у 66 детей.

В тяжелом состоянии находятся 18 пациентов, 64 — в состоянии средней степени тяжести. Выздоровевших за весь период — 200 ставропольцев.

Напомним, что в регионе действует режим обязательной самоизоляции. В Пятигорске тем временем введен карантин. Передвигаться по городу местные жители могут с помощью пропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU