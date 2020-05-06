2020-05-06T09:28:44+03:00
Общество

На Ставрополье мужчина избил друга кирпичом до смерти

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел ночью 1 октября 2019 года в Светлограде. В одном из кафе из-за малозначительного повода поссорились двое мужчин.

Во время конфликта один из друзей несколько раз ударил кирпичом по голове потерпевшего.

От полученных травм 35-летний мужчина умер в больнице. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Собранные доказательства направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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