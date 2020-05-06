2020-05-06T10:51:28+03:00
Общество

На Ставрополье в аварии с грузовиком погиб водитель

41-летняя пассажир и 18-летний пассажир получили травмы
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Авария произошла 6 мая, около 01:00, на автодороге «НовоалександровскКропоткин» в Новоалександровском городском округе.

Водитель автомобиля «Нива» превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в прицеп «КАМАЗа».

Его водитель ранее двигался впереди и остановился на полосе из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

От полученных травм на месте ДТП скончался водитель «Нивы» - 68-летний житель Красногвардейского района, 41-летняя пассажир и 18-летний пассажир получили травмы. При осмотре грузовика обнаружены технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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