На Ставрополье в аварии с грузовиком погиб водитель

6 Май 2020 2020-05-06T10:51:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 6 мая, около 01:00, на автодороге «Новоалександровск – Кропоткин» в Новоалександровском городском округе.

Водитель автомобиля «Нива» превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в прицеп «КАМАЗа».

Его водитель ранее двигался впереди и остановился на полосе из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

От полученных травм на месте ДТП скончался водитель «Нивы» - 68-летний житель Красногвардейского района, 41-летняя пассажир и 18-летний пассажир получили травмы. При осмотре грузовика обнаружены технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU