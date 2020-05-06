2020-05-06T10:19:39+03:00
Общество

В Ставрополе прилавки предлагают бесплатные продукты нуждающимся

Сообщается, что каждый предприниматель решает сам, что положить: крупы, мука, масло, макароны, консервы
Ася АСРЯН
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В Ставрополе полным ходом работает «Бесплатный прилавок». Эту акцию запустили в одном из магазинов краевого центра несколько недель назад.

Сейчас в ней участвуют более 60 мини и супермаркетов города.

Почти везде нуждающимся ставропольцам предлагают одинаковый набор продуктов.

Сообщается, что каждый предприниматель решает сам, что положить: крупы, мука, масло, макароны, консервы. Кто-то дополняет набор чаем и сладостями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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