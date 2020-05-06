В Ставрополе прилавки предлагают бесплатные продукты нуждающимся
Сообщается, что каждый предприниматель решает сам, что положить: крупы, мука, масло, макароны, консервы
Изменить размер текста:
В Ставрополе полным ходом работает «Бесплатный прилавок». Эту акцию запустили в одном из магазинов краевого центра несколько недель назад.
Сейчас в ней участвуют более 60 мини и супермаркетов города.
Почти везде нуждающимся ставропольцам предлагают одинаковый набор продуктов.
Сообщается, что каждый предприниматель решает сам, что положить: крупы, мука, масло, макароны, консервы. Кто-то дополняет набор чаем и сладостями.
ИСТОЧНИК KP.RU