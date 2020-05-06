Власти Пятигорска ответили, каких послаблений в карантине ждать

6 Май 2020 2020-05-06T12:08:33+03:00

Откроют салоны красоты и частные клиники, но не сам город

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В Пятигорске прошло обсуждение, какие карантинные меры в городе можно ослабить. Так, вполне возможно, что скоро отроют рынки, частные клиники и салоны красоты. Для этого надо положительное заключение регионального управления Роспотребнадзора, отметил и.о. мэра Дмитрий Ворошилов во время заседания оперативного штаба.

- Введенный в апреле карантин в Пятигорске дал свои положительные и жизненно важные результаты. Общими усилиями удалось не допустить резкого роста распространения инфекции. И если ранее Пятигорск был на первом месте в крае по заболеваемости по, то сегодня мы на четвертой строчке, - цитирует градоначальника пресс-служба.

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Правда, снимать КПП на подступах к Пятигорску в администрации не намерены. Мэрию беспокоит эпидемиологическая обстановка в соседних регионах: в частности, в Кабардино-Балкарии, где к утру 6 мая прибавилось 105 случаев, гласят данные федерального оперативного штаба.

- Введенные меры карантина должны окончательно прервать цепочку передачи вируса. Это удастся сделать лишь при одном условии: если в городе не будет новых случаев коронавирусной инфекции, завезенной из-за пределов муниципалитета, - сказал Ворошилов.

Только эти данные позволят освободить Пятигорск от заграждений КПП.

ИСТОЧНИК KP.RU