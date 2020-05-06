В Пятигорске могут открыть рынки и ослабить карантин

6 Май 2020 2020-05-06T11:05:36+03:00

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В Пятигорске власти не исключают вариант послабления мер карантина. Об этом говорили на очередном совещании городского Оперативного штаба.

Так, и.о. главы города-курорта Дмитрий Ворошилов сообщил, что введенный в апреле карантин дал положительные результаты. По его словам, удалось не допустить резкого роста распространения инфекции.

Он также добавил, что местные власти рассматривают возможное послабление карантина. В частности, открытие рынков, которое будет возможно только после вынесения положительного решения Роспотребнадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU