В Пятигорске могут открыть рынки и ослабить карантин
Введенный в апреле карантин дал положительные результаты
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В Пятигорске власти не исключают вариант послабления мер карантина. Об этом говорили на очередном совещании городского Оперативного штаба.
Так, и.о. главы города-курорта Дмитрий Ворошилов сообщил, что введенный в апреле карантин дал положительные результаты. По его словам, удалось не допустить резкого роста распространения инфекции.
Он также добавил, что местные власти рассматривают возможное послабление карантина. В частности, открытие рынков, которое будет возможно только после вынесения положительного решения Роспотребнадзором.
ИСТОЧНИК KP.RU