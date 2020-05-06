2020-05-06T11:35:01+03:00
Авто

Житель Ставрополя собрал "мотокарету" из всего, что было

И попал в шоу известного блогера
Антон ШАПОВАЛОВ
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"Мотокарета""Мотокарета"Фото: СОЦСЕТИ
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В Ставрополе нашли своего мастера, который собрал чудо-мотоцикл. Михаил Подгорный использовал запчасти от нескольких машин и мотоциклов. Мужчина со своим изобретением попал в шоу автомобильного блогера Георгия Белова.

"Мотокарету" (так прозвали машину некоторые комментаторы) собрали в 2011 году за девять месяцев. И уже больше восьми лет Михаил катается на звере по городу.

Фрагмент видео

Фрагмент видео

От Mersedes транспорт получил заднюю подвеску. Приборная панель пришла от "Волги". Передняя вилка мотоцикла была разбита, и за основу взяли доработанную деталь из Suzuki. Доработали - потому что при использовании обычного изделия концерна "мотокарета" сложилась пополам.

- Вилка от Suzuki просто не выдерживает. Когда мы впервые поставили транспорт на колеса с обычной вилкой, он сложился. Пришлось переделывать, - рассказал автор проекта Михаил Подгорный.

Блогер оценил творение жителя Ставрополя. По его словам, водитель "мотокареты" может легко спрятаться от ветра. А что самое главное - кузов позади не утяжеляет транспорт. Байк создан для того, чтобы гнать по прямой в закат.

Honda Goldwing + Chevrolet + Mercedes = трайк из Ставрополя.Видео: Георгий Белов

ИСТОЧНИК KP.RU

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