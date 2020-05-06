На Ставрополье 200 человек выздоровели от коронавируса

6 Май 2020 2020-05-06T12:16:42+03:00

Губернатор сказал, что каждый из ставропольцев может внести свой вклад в то, чтобы победить болезнь

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В крае складывается сложная обстановка. За минувшие сутки умерли ещё двое пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего число умерших достигло 20 ставропольцев.

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Также диагноз подтвердили ещё у 40 пациентов. Всего за все время в регионе зафиксировано 864 случая заболевания, в том числе у 66 детей.

Губернатор сказал, что каждый из ставропольцев может внести свой вклад в то, чтобы победить болезнь, чтобы помочь медикам, которые с нею борются.

ИСТОЧНИК KP.RU