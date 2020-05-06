В Ставрополе жителям рассказали о самых популярных схемах онлайн-мошенников

6 Май 2020 2020-05-06T12:35:21+03:00

Не переходите по ссылкам от незнакомых адресатов, а если сделали это, не заполняйте никакие предложенные формы

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Ставропольцев призывают остерегаться онлайн-мошенников, которые активизировали на фоне вспышки коронавируса. Преступники часто спекулируют на добрых чувствах. Например, собирают деньги якобы в фонды помощи пострадавшим от Covid-19.

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Жителям региона советуют проверять, существует ли такая благотворительная организация. Если выясняется, что на самом деле существует, то позвоните по официальным телефонам и уточните, проводятся ли сборы.

Один из самых известных приемов — использование сайтов-ловушек. Они маскируются, в том числе под Всемирную организацию здравоохранения.

Не переходите по ссылкам от незнакомых адресатов, а если сделали это, не заполняйте никакие предложенные формы.

Кстати, на Ставрополье за коммунальные долги прекратили начислять пени. «Заморозку» начисления штрафов ввели по постановлению правительства РФ.

Также пени не будут начисляться за несвоевременный взнос на капремонт. Как сообщили в пресс-службе краевого министерства, во время действия моратория ставропольцам не будут отключать коммунальные услуги из-за долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU