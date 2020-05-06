В Пятигорске на день перекроют центральные улицы

6 Май 2020 2020-05-06T13:56:32+03:00

Запрет продлится с семи утра до 10 вечера

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В Пятигорске на День Победы приостановят движение на некоторых центральных улицах. Запрет начнет действовать с семи утра и закончится в десять ночи. Проезд закроют на улицах Козлова, Дунаевского и Крайнего, а также на проспекте Кирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своем официальном сайте.

- Улицу Козлова, согласно документу, перекроют от перекрестка с Калинина до Дзержинского;

- Проспект Кирова перекроют от перекрестка с Малыгина до Дзержинского;

- Улицу Дунаевского перекроют от перекрестка с Малыгина до проспекта Калинина;

- Улицу Крайнего перекроют от перекрестка с Власова до Кирова и от перекрестка с Октябрьской до Кирова.

Руководители компании, которые занимаются пассажирскими или товарными перевозками, должны на время перестроить маршруты машин.

ИСТОЧНИК KP.RU