2020-05-06T12:37:55+03:00
Общество

В Ставрополе до двух месяцев продлили срок хранения посылок

Теперь отправление можно забрать в течение 60 дней
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе из ограничительных мер, связанных с коронавирусом, увеличили время, за которое получатель может забрать посылку с почты. Теперь на это можно затратить 60 дней вместо 30. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Из-за режима самоизоляции срок хранения временно продлен, чтобы у всех клиентов была возможность забрать свои письма и посылки. Исключение - судебные и административные отправления, которые по-прежнему необходимо получить в течение 7 дней, - говорится в сообщении.

Почта России просит клиентов оставаться дома и не приходить в отделения без острой нужды. Также в организации напоминают, что в приложении можно заказать доставку на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оплачивать счета онлайн, вести переписку с государственными органами в электронном формате. В общем, все операции можно проделать, не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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